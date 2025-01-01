Kurban bağışı ile ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Efendi Derneği olarak, kurbanlarınızı İslami usullere uygun şekilde kesiyor, titizlikle dağıtıyoruz. Her aşamada şeffaflık ve güveni ön planda tutarak, bağışlarınızı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurbanınız, Efendi ile emanetinizde güvende.
"Bu Kurban Paylaş" sloganı ile çıkmış olduğumuz bu kutlu yolculukta mazlum coğrafyalarda vekaletlerinizle vacip kurbanlarınızı kesiyor; yetimlere, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine ve ilim talebelerine kurban etlerini ulaştırıyoruz. İsminizin okunduğu kesim videonuzu bayramın akabinde sizlere ulaştırıyoruz. Bu sene belirlediğimiz 2025 vacip kurban hisse bedelimiz 3.200 TL'dir.
Kurban yüce rabbimizin biz kullarına bir emri ve ihsanı, biz kullar için rabbimize yakınlık vesilesi olmakla birlikte, Hz. İbrahim(as)’in sadakati ve Hz. İsmail (as)’ın teslimiyetinin nişanesidir. Kurban bağışı yardımlaşma ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye ulaştığı müstesna ibadetlerdendir. Efendi Derneği olarak "Bu Kurban Paylaş" sloganı ile vacip kurban bağışlarınızı kurban bayramında 3 kıta 15 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.
Kurbanlarınız Afrika’da yoksulluk ve zorluklarla hayatını sürdürmek zorunda kalan kardeşlerimizin yüzünü güldürsün. Efendi Derneği 2017 yılından bugüne kurban bağışı emanetlerinizi ibadet bilinciyle 3 kıta 15 ülkede, yetimhaneler, medreseler ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bölgede yaşanan kuraklık ve yoksulluk hayatı zorlaştırırken kesilen kurbanlarınız bölgede yaşanan sıkıntıyı bir nebze de olsa hafifletiyor. Afrika kurban bağışı bedeli 3200 Tl’dir. Kesilen kurbanların kesim videoları 48 saat içerisinde tarafınıza ulaştırılacaktır.
Yıllardır düzenlediğimiz kurban organizasyonlarında, bölgeye gönderdiğimiz ekibimiz aracılığı ile satın aldığımız hayvalnarı veteriner hekim kontrolü ile alıyor, İslami usüllere göre kesimi yapılıyor ve bölgede bulunan ihtiyaç sahibi aile yoksul ve kimsesizler ile medrese talebelerine ulaştırıyoruz. Kesilen kurbanlarınızın videolarını tarafınıza whatsapp aracılığı ile iletiyoruz.
Kurbanlarınız Afrika’da yoksulluk ve zorluklarla hayatını sürdürmek zorunda kalan kardeşlerimizin yüzünü güldürsün. Efendi Derneği 2017 yılından bugüne kurban bağışı emanetlerinizi ibadet bilinciyle 3 kıta 24 ülkede, yetimhaneler, medreseler ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bölgede yaşanan kuraklık ve yoksulluk hayatı zorlaştırırken kesilen kurbanlarınız bölgede yaşanan sıkıntıyı bir nebze de olsa hafifletiyor. Afrika kurban bağışı bedeli 3200 Tl’dir. Kesilen kurbanların kesim videoları tarafınıza iletilmektedir.
Kurban bağışı, mazlum ve ihtiyaç sahibini sevindiren, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı kendisinde sayısız hikmetler ve rahmetler bulunduran eşsiz bir ibadettir. Kurulduğu günden bugüne hayırseverlerden aldığı güç ve destekle yurtiçi ve yurt dışında sayısız projeye imza atan Efendi derneği “Kardeşini kurbanla sevindir” sloganıyla kurban bağışı 2025 organizasyonu kapsamında yurtiçi ve yurtdışında olmak adak akika ve şükür kurbanlarınızı ibadet şuuru ve bilinci ile yıllardır olduğu gibi bu yıl da bölgedeki personelleri nezaretinde kesmekte ve medrese talebeleri, yetimhaneler ile gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Afrika kurban bağışı 2025 yılı bedeli 3200 Tl’dir. Kesilen kurbanların kesim videoları hayırseverlere gönderilmektedir.
Adak kurbanı; bir kimsenin kesmekle yükümlü olmadığı halde bir neden veya olayın gerçekleşmesine bağlı olarak, örneğin “şu işim olursa kurban keseceğim” demesiyle kendine onu vacip kıldığı kurban adak kurbanıdır. Adağın gerçekleşmesi ile birlikte kurbanın kesilmesi vacip olur. Adak kurbanı, kişinin bizzat keserek kendisi kesebileceği gibi, vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Adak kurbanı, adak sahibi, çocukları ve anne babası tarafından yenilemez, ihtiyaç sahibi olanlara dağıtılması en faziletli olanıdır. Efendi Derneği adak kurbanı bağışlarınızı yurtiçi ve Afrika’da keserek ihtiyaç sahipleri, yoksul kimsesizler ve medrese talebelerine ulaştırıyor. 2025 yılının adak kurbanı bağışı hisse bedeli 1750₺’dir. Kurbanlarınızın isme özel kesim videosu tarafınıza gönderilmektedir.
Adak kurbanı nerelerde kesiliyor, kimlere dağıtılıyor?
Adak kurbanı, kurbanlar bölgelerdeki yaşanan mağduriyet ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak belirleniyor. Öncelikli olarak yoksullar ve yetimhaneler ve medreseler kurban etlerinin dağıtımında öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.
Evlat nimeti bu dünyadaki en büyük nimetlerden bir tanesidir. Akika kurbanı evlat nimetine şükür etmek için Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in sünneti üzere kesilen bir kurban türüdür. Siz de evlatlarınızın akika kurbanlarını Efendi Derneği aracılığı ile hayatlarını zorlukla sürdüren kardeşlerimize bağışlayarak, onların yüzünde tebessüm olabilirsiniz. NitekimPeygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisi şeriflerinde: “Çocukla beraber akika vardır. Artık ondan yana, onun için akika kesiniz. Eza ve cefayı ondan kaldırınız.” buyurmuşlardır. Hz. Âişe (ra) validemizin rivâyet ettiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.), torunları Hasan ile Hüseyin efendilerimizin doğumlarının yedinci günü akika kurbanlarını kesmiş ve adlarını koymuştur (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI, 401). Erkek için iki koyun, kız çocuk için bir koyun kesilmesi sünnettir.Efendi Derneği olarak Akika kurbanı bağılarınızı 3 kıta 24 ülkede özellikle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Akika Kurbanı Bağışı hisse bedeli 1750 ₺’dir.
Akika kurbanı evlat nimetinin şükrünü bir nebze dahi olsa yerine getirebilmek maksadı ile yerine getirdiğimiz bir ibadettir. Akika kurbanının kesilmesinin belirli bir vakti yoktur. Fakat akika kurbanının doğumdan sonraki günlerde ya da imkân bulunduğu bir anda kesilmesi uygundur.
Yüce Rabbimizin üzerimizdeki nimetlerini saymaya kalksak ne ömrümüz ne vaktimiz yeter. Şükür nimeti artıran ve ona bereket katan bir ameldir. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerimde: “Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azap etsin? Allah (her şeyi hakkıyla) bilendir ve şükrün karşılığını verecek olandır.” (Nisa Suresi, 147. Ayet). Allah’ın üzerimizdeki nimetlerine en güzel şükür şekillerinden birisi de kurban kesmektir. Şükür kurbanı bağışlarınızı Türkiye ve Afrika’da kesiyor ihtiyaç sahibi aile yoksul ve kimsesizler ile medrese talebelerine ulaştırıyoruz. Şükür kurbanı bağışı hisse bedeli 1750 ₺’dir.
Şifa kurbanı, yüce mevlamızdan gelen hastalık imtihanında şifaya vesile olmasını dileyerek maddi ve manevi sıkıntıları bertaraf etmesi niyetiyle kesilen kurban türüdür. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bir hadisi şeriflerinde “Mallarınızı zekat ile koruyunuz, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, belâ dalgalarını dua ve niyaz ile karşılayınız.” buyurmaktadırlar. Siz de şifa kurbanlarınızı Efendi Derneği aracılığıyla kestirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.
Efendi Derneği’nin çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlardaki projeleri devam etmektedir. Çalışmalar sırasında partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır. Efendi Derneği’nin dağıtım programında ilk sırada medreseler, mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim yurtları, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar ve hastaneler gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak raporlar hazırlanmaktadır.
Evet kesilen kurbanların vekaletinin verilmesi, kesimi ve dağıtımı gerçekleştirilirken tüm zorlu coğrafi koşullara rağmen video kayıtları alınıp en kısa sürede bağışçılarımıza ulaştırılmaktadır.
Efendi Derneği yurtdışı kurban bağışı bedeli 1750 Tl’dir.
Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve Etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini Efendi Derneği’ne ulaştırırlar. Her şeyde olduğu gibi vekalette de asıl olan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere Efendi Derneği’ne başvuran bağışçı, bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır. Ancak iletişim bilgisini iletmiş olan bağışçılarımız aranıp sözlü olarak da vekaletleri alınmaktadır.
Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler, ayrıca eğitim çalışmalarının yürütüldüğü okul ve medreseler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.
Ruhuna Kurban Bağışı yaparak Afrika’da ki ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin, medrese ve yetimhanelerin sofralarına et ulaştırabilirsiniz. Sizlerde vefat eden anne,baba ve akrabalarınızla sevdiklerinizin adına kurban kestirerek sevabını onların ruhlarına hediye edebilir ve böylelikle dünyada ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürürken, ahirette olan yakınlarınıza da hayırda bulunabilirsiniz. Ruhuna kurban bağışı, kurban bayramında yapılabildiği gibi yılın herhangi bir döneminde de yapılabilmektedir. Böylelikle bayramdan bayrama et gören yoksul ve mağdur kardeşlerimizin yüzünü güldürebilirsiniz. Ayrıca; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in kurban keserken “Ümmetimden kesemeyenler adına kesiyorum” diye buyurdukları rivayet olunmaktadır bu sebeple Kurban bağışlayacak ölçüde maddi durumu iyi olan Müslümanlar da Peygamber Efendimiz’in Ruh-u Şerifine kurban kesebilir ve sevabını efendimize bağışlayabilir.
Yurt dışı kurban bağışı ile Afrika’dan, Asya’ya; savaş, kıtlık, yoksulluk ve doğal afetlerle mücadele eden milyonlarca ihtiyaç sahibine umut olabilirsiniz. Suriye’de iç savaş, Yemen’de açlık krizi, Afrika’da kuraklık ve Asya’daki mülteci kampları, mazlumların karşılaştığı ağır imtihanlardan sadece birkaçıdır. Bu coğrafyalarda talebeler, yetimler, yoksullar ve düşkünler bir lokma yemeğe ve bir yudum suya hasret kalmaktadır. Efendi Derneği olarak dünyadaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışladığı kurbanları ulaştırıyoruz.
Yurt dışına kurban bağışı nasıl yapılır? sorusu kurban bağışıyla dünya üzerindeki mazlumlara destek olmak isteyenlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biridir. Derneğimiz, sizlerden gelen kurban bağışlarını güvenilir bir şekilde yeryüzündeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ayrıca Efendi Derneği olarak bağışçılarımız için son derece şeffaf ve kolay bir bağış süreci sunuyoruz.
Kurban bağışınızı derneğimizin resmi web sitesindeki online bağış platformunundan veya banka hesap numaralarımıza havale veya EFT ile yapabilirsiniz. Yine dilerseniz, vakıf merkezimize bizzat gelerek veya çağrı merkezimizi arayarak bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Vacip kurban bağışı ile 3 kıta ve 15’den fazla ülkedeki bir lokma ekmeğe muhtaç ihtiyaç sahiplerine ulaşarak sofralarına bereket taşıyabilirsiniz. Efendi Derneği vekaleten bağışladığınız vacip kurbanlarınızı Afrika, Asya, Ortadoğu’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kurbanlarınız, İslami usullere uygun kesilip yoksul ailelere, yetimhanelere ve medreselere dağıtılıyor.
Vacip kurban bağışı, Kurban Bayramı’nda kesilmesi gereken vacip kurbanın bir şahıs veya kurum aracılığıyla Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine bağışlamaktır. Efendi Derneği, yılların verdiği tecrübeyle hayırseverlerin bağışladığı vacip kurbanları İslami usüllere göre keserek muhtaçlara ulaştırır.
Vacip Kurban Büyükbaş Hisse: 3200
Vacip Kurban Küçükbaş Hisse: 3750₺ dir.
Siz de vacip kurban bağışında bulunmak istiyorsanız; derneğimizin resmi web sitesindeki online bağış platformunundan veya banka hesap numaralarımıza havale veya EFT ile bağış yapabilirsiniz. Yine dilerseniz, vakıf merkezimize bizzat gelerek veya çağrı merkezimizi arayarak bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Tüm kesilen kurbanlıklarımız Afrika’da görevli personelimiz tarafından titizlikle kontrol edilerek İslami usullere titizlikle riayet edilerek ibadet bilinci ile kesilmekte olup kurbanların kesim videoları tarafınıza gönderilmektedir.