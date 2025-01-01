Kurban Bağışı 2025

Kurbanlarınız Afrika’da yoksulluk ve zorluklarla hayatını sürdürmek zorunda kalan kardeşlerimizin yüzünü güldürsün. Efendi Derneği 2017 yılından bugüne kurban bağışı emanetlerinizi ibadet bilinciyle 3 kıta 15 ülkede, yetimhaneler, medreseler ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bölgede yaşanan kuraklık ve yoksulluk hayatı zorlaştırırken kesilen kurbanlarınız bölgede yaşanan sıkıntıyı bir nebze de olsa hafifletiyor. Afrika kurban bağışı bedeli 3200 Tl’dir. Kesilen kurbanların kesim videoları 48 saat içerisinde tarafınıza ulaştırılacaktır.

Güvenilir Kurban Bağışı

Yıllardır düzenlediğimiz kurban organizasyonlarında, bölgeye gönderdiğimiz ekibimiz aracılığı ile satın aldığımız hayvalnarı veteriner hekim kontrolü ile alıyor, İslami usüllere göre kesimi yapılıyor ve bölgede bulunan ihtiyaç sahibi aile yoksul ve kimsesizler ile medrese talebelerine ulaştırıyoruz. Kesilen kurbanlarınızın videolarını tarafınıza whatsapp aracılığı ile iletiyoruz.